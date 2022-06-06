مصر.. زوج عروس كفر الدوار ينشر فيديو بعد إهانته

تداول رواد مواقع التواصل فيديو لزوج العروس صاحبة فيديو عقد القران في مصر، والتي أثارت ضجة واسعة بالأسلوب الذي تحدثت به معه أمام الحضور.

وأعرب العريس عن غضبه واستيائه لحملة الهجوم الذي تعرض لها من قبل رواد مواقع التواصل، مؤكدا أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها التشهير به.

وأضاف: "ربنا يخليها لي ويقدرني إني أسعدها .. دي طفلة متطفلة وعيلة صغيرة وليس على المريض حرج زي ما بيقولوا أنا مش هاخد على كلامها وبحاول بس استوعب الموقف اللي حصل والإهانة اللي حصلت".

وفاجأت عروس زوجها أمام الحضور بعدد من الشروط قبل التوقيع على عقد قرانها، حيث أوصته على أسرتها وبالأخص تعامله مع والدتها واحترام الأهل والأقارب.

وقالت: "أنا واثقة في ربنا وفيك أنك هتكون خير الزوج والسند والصاحب، ومندمتش في يوم إني اخترتك، بالعكس كنت أعظم وأفضل انتصاراتي في الحياة".

وأضافت: "هطلب منك طلب، زي ما هشيل أهلك في عيني هتشيل أهلي في عينك، والصغير في عيلتي قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي، ثم أمي ثم أمي وأبويا كمان عشان ميزعلش"، الأمر الذي أثار موجة ضحك بين الحضور في حين أدهش البعض الآخر.

المصدر: وكالات