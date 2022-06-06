الآثار المصرية تبحث مستجدات قضية اتهام مدير متحف "اللوفر" السابق بالتهريب

بحثت اللجنة القومية المصرية لاسترداد الآثار برئاسة وزير السياحة خالد العناني، مستجدات التحقيقات الجارية في باريس مع الرئيس السابق لمتحف "اللوفر" الفرنسي.

وحضر الاجتماع وزير الآثار الأسبق زاهي حواس وممثلو وزاراتي الخارجية والعدل والنيابة العامة والجهات الأمنية المعنية، وذلك للوقوف على ملف استرداد الآثار والقضايا المتعلقة.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع على "استمرار الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد أية قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية".

ونجحت مصر في استرداد العديد من القطع الأثرية المهربة، ففي عام 2021 تم استعادة 5 آلاف قطعة من الولايات المتحدة، و115 قطعة من فرنسا، و36 قطعة من إسبانيا.

المصدر: "مصراوي"