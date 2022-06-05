خبير سعودي: الهزة الأرضية التي ضربت الكويت سببها استخراج البترول وعدم تعويضه بالماء

أوضح رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، عبد الله العمري، أن الهزة الأرضية بقوة 5 درجات التي ضربت الكويت السبت، سببها استخراج البترول وعدم تعويضه بالماء.

وقال العمري إن ما حدث في الكويت "هو هزة أرضية نتيجة النشاطات في المناطق البترولية بعد سحب كميات من البترول دون تعويضها بما يكفي من المياه".

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وأشار إلى أن "الهزة حدثت نتيجة ارتجاجات في القشرة الأرضية"، موضحا أنها "حادث عادة ما يتكرر، حيث حدث من قبل في المكسيك، والنرويج، وولاية تكساس الأمريكية، لاسيما وأن عمق الهزة 5 كلم".

وأضاف: "ما يحدث من هزات على عمق 5 كلم، هو عمل وتأثير الإنسان على الطبيعة، فإذا كانت الهزة على أكثر من هذا العمق فهي نتيجة حركات أرضية أو صدوع".

المصدر: "القاهرة 24"