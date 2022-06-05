القبض على رجل أعمال هارب من 180 سنة سجنا في مصر

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في القبض على رجل أعمال هارب من العدالة منذ سنوات، في قضايا يصل مجموع أحكامها إلى 180 سنة سجنا و200 ألف جنيه غرامة.

وأدين المتهم في قضايا تزوير، نصب، خيانة أمانة، شيكات دون رصيد، وأطاحت به السلطات بعد نجاحها في تحديد مكان اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمدينة السلام شرق القاهرة.

وأكدت تحريات أجهزة الأمن، أن المتهم كان يقوم بتغيير محل إقامته كل فترة خشية ضبطه وعقب وصول المعلومات للجهات الأمنية، بوجوده في مدينة السلام، حاول الفرار إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه، قبل هروبه للشوارع متخفيا.

وبمواجهته بالأحكام الصادر ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ ضده.

المصدر: "مصر اليوم"