السعودية.. القبض على شخص سرق شاحنة وسار بها عكس السير وصدم المركبات على طريق الرياض السريع (فيديو)

أصدرت السلطات السعودية بيانا بشأن مقطع فيديو وثق شاحنة تسير بعكس السير وتصطدم المركبات على طريق الرياض السريع.

ويظهر المقطع مطاردة قوات الأمن للشاحنة التي كانت تسير عكس السير، ثم تمت محاصرتها وإخراج السارق منها والقبض عليه.

أمن الطرق يتمكن من القبض على شخص قام بسرقة شاحنة لشركة #المراعي و قيادتها عكس السير غرب #الرياض . pic.twitter.com/0BuR8P8LoX — د.عبدالله زبن الحربي (@awi13881) June 5, 2022

وقالت الأمن العام في بيان إن القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض قبضت على سعودي ظهر في مقطع فيديو يقود مركبة نقل مواد غذائية سرقها من محطة وقود وهي في وضع تشغيل.

وصدم السارق 3 مركبات على طريق الرياض السريع بمركز الجلة في محافظة القويعية، كما قاد الشاحنة عكس السير.

وتم إيقافه في حينه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض:

مقطع عكس السير وصدم المركبات على طريق الرياض السريع بمركز الجلة في محافظة القويعية، بتاريخ 19/ 10/ 1443 هـ وتمت مباشرته في حينه. pic.twitter.com/QmdnIgGzOd — الأمن العام (@security_gov) June 5, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية