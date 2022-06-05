الحوثيون يستهجنون اتهامات وفد الحكومة اليمنية لهم بعرقلة مفاوضات الأردن

استهجن رئيس اللجنة العسكرية الخاصة في وفد "أنصار الله" الحوثية يحيى عبد الله الرزامي، تصريحات وفد الحكومة اليمنية حول عرقلة وفد الجماعة للمفاوضات في الأردن.

وقال: "نستهجن التصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام العدو على لسان المشاركين في المفاوضات من الطرف الآخر بادعائهم عرقلة الجانب الوطني للمفاوضات الجارية في الأردن".

وأضاف: "قدمنا مبادرة جدية بفتح 3 طرق في تعز بهدف إنهاء معاناة المواطنين وتسهيل حركة المواطنين والمركبات بكل سلاسة"، مستدركا: "لا يوجد تجاوب صريح من الطرف الآخر مع هذه المبادرة الأمر الذي يضع الكثير من التساؤلات حول نية وأهداف الطرف الآخر من المفاوضات الجارية".

وتابع: "إننا إذ نؤكد استعداد الجانب الوطني لتنفيذ المبادرة التي تقدم بها من جانب واحد، بهدف التقدم في المفاوضات، ندعو ممثلي الأمم المتحدة للنزول مع اللجنة إلى محافظة تعز ومعاينة الواقع لإثبات جدية الجانب الوطني ومعرفة من الطرف المعرقل لفتح المنافذ الإنسانية".

وأوضح: "نجدد التأكيد على حرص الجانب الوطني على تخفيف المعاناة عن أبناء تعز وكل أبناء الوطن ونؤكد أن الكرة بملعب الطرف الآخر.. يجب أن يدرك الطرف الآخر المسؤولية الإنسانية تجاه شعبنا اليمني الذي يعاني وما زال من حصار وعدوان ظالم وغاشم".

وقال: "ما عجز العدو عن تحقيقه خلال أكثر من 7 سنوات من العدوان والحصار، لن يحصل عليه بالمفاوضات أو بأي وسيلة أخرى".

وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق، أن "طرفي الأزمة في اليمن استأنفا الأحد مفاوضات إعادة فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، بعد الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار على مستوى البلاد".

وقالت بعثة الأمم المتحدة في اليمن، إن "وفودا من الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيون) بدأوا الجولة الثانية من المناقشات المباشرة في العاصمة الأردنية عمان"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

المصدر: RT + "أ ف ب"