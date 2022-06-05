ليبيا.. بريطانيا تعيد فتح سفارتها بطرابلس

أعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، إعادة فتح سفارة بلادها بطرابلس بعد إغلاق دام نحو 8 سنوات.

وأعلنت السفيرة أن بلادها ستواصل العمل مع الليبيين للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة الليبية.

وغردت عبر "تويتر": "أنا جد سعيدة لإعلان إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة البريطانية في ليبيا الليلة، هذا دليل على التزامنا بليبيا".

يشار أن سفارة المملكة المتحدة البريطانية أغلقت وتوقفت عن العمل داخل مقر سفارتها بطرابلس الليبية في 4 أغسطس 2014، وقالت وزارة الخارجية البريطانية حينها، إن العمل في السفارة البريطانية في طرابلس سيعلق عام 2014.

وأعلنت بعض الدول إعادة فتح سفارتها الدبلوماسية وسط العاصمة طرابلس بعد الاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية مؤخرا الذي نتج عنه مجلس رئاسي ليبي برئاسة محمد المنفي ونائبين ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

المصدر:وسائل إعلام ليبية