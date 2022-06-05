الصحة الأردنية: المياه سليمة وبكتيريا الشيجيلا وفيروس الروتا سببا إصابات جرش

كشفت وزارة الصحة الأردنية نتائج تحاليل العينات المخبرية لحالات التسمم في محافظة جرش، وأكدت أن المياه سليمة وبكتيريا الشيجيلا وفيروس الروتا سببا إصابات جرش.

وقالت الوزارة: "في ضوء البلاغ الوارد من مستشفى جرش الحكومي بتاريخ 2 يونيو المتعلق بتسجيل حالات إسهال واستفراغ والتي بلغت ذروتها 41 حالة يوم الجمعة 3 يونيو، قمنا على الفور بتفعيل فرق الاستجابة السريعة والبدء بالاستقصاء الوبائي لغايات تحديد المصدر المشترك المسبب لحدوث هذه الحالات".

وأفادت بأنه تم جمع عينات سريرية من المرضى في المستشفى والعاملين في عدد من المنشآت والبالغ عددهم 33 شخصا، حيث كشفت النتائج المخبرية احتواء 7 عينات منها على بكتيريا الشيجيلا و10 عينات على فيروس الروتا غير المرتبط بالحادثة.

وأوضحت الوزارة أنها وفور تلقيها البلاغ بتسجيل حالات الاسهال والاستفراغ في المستشفى قد قامت بإبلاغ المؤسسة العامة للغذاء والدواء والتي بدورها توجهت إلى المنشأة الغذائية المشتبه بها وجمعت عينات غذائية أصوليا وأغلقت تلك المنشأة احترازيا لحين ظهور النتائج والبت فيها.

وبينت النتيجة المخبرية للعينات الغذائية التي جمعت أنها أدنى من الحدود المسببة للمرض.

كما ذكرت الوزارة أن كوادر مديرية صحة البيئة ومديرية الشؤون الصحية في محافظة جرش قامت بجمع عينات مياه من مصادر مختلفة مثل محطات تحلية المياه، والخزانات الرئيسية، والحنفيات في المنشأة الغذائية والمدارس، ومنازل المصابين حيث أثبتت جميع الفحوصات أن المياه ضمن المواصفات المطلوبة.

وأكدت الوزارة أن بعض الممارسات غير الصحية كانت من أبرز الأسباب التي دعتها إلى إغلاق بعض المنشآت احترازيا مما أدى إلى قطع سلسلة العدوى، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة لليوم الثاني من تاريخ آخر إصابة.

كما أكدت على متابعتها لتحديد مصدر العدوى من خلال استمرار عملية الرصد النشط للحالات واستمرار المسح الميداني للمنشآت المختلفة في المحافظة، وتهيب بالجميع الالتزام بالتعليمات والممارسات الصحية الجيدة.

المصدر: موقع "عمون" الأردني