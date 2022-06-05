مصر.. البعثة الإسبانية تعلن عن كشف أثري فريد لمومياء فأر صغير

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار المصرية آخر أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر في منطقة البر الغربي خلال الأسابيع الماضية.

وقال المصدر، إن "البعثة الإسبانية بالأقصر اكتشفت مومياء فأر صغير بين طيات هيكل عظمي قام بفكه عالم المصريات الإسباني ديفيد، ويعتبر هذا الكشف فريدة من نوعه في المنطقة الأثرية، ونصوص مكتوبة على إناء نقشت في وقت سابق في قبر الإله جحوتي بالبر الغربي بالأقصر، وأيضا أسفرت البعثة عن كشف قطعة من جرة تعود إلى الأسرة 17".

وأشار إلى أن "البعثة اكتشفت أيضا عقد من الخزف ترتديه مومياء كلب، وقطعة من الخزف عليها رسم تخطيطي لمشهد مصور في ممر قبر جحوتي، وجحوتي هو كبير الخدم الملكي الخاص بالملكة حتشبسوت بمنطقة الشيخ عبد القرنة، وبجوارها مقبرة آمون نخت".

المصدر: "القاهرة 24"