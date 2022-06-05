مسؤول بالجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول الحرب الأخيرة على غزة

كشف مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي النقاب عن تفاصيل جديدة حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2021.

وأكد المسؤول في تصريحات للقناة "12" العبرية، أن "حركة (حماس) حاولت إبان معركة (سيف القدس)، استهداف منصة الغاز (تمار) في مستوطنة عسقلان، بواسطة طائرة مسيرة".

وخاضت فصائل المقاومة الفلسطينية في مايو الماضي، حربا رابعة مع القوات الإسرائيلية، والتي أطلق عليها اسم (معركة سيف القدس)، ردا على استمرار سياسة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس والأهالي في حي الشيخ جراح.

وأسفرت المعركة عن مقتل المئات من المواطنين الفلسطينيين وإصابة أخرين، بالإضافة إلى هدم عشرات المنازل والأبراج السكنية وأخرى تابعة لوسائل الإعلام.

في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية عشرات الرشقات الصاروخية على مستوطنات غلاف غزة والقدس وبئر السبع وتل أبيب، مما أدى إلى مقتل عددا من المستوطنين وجرح أخرين، بالإضافة إلى أضرار مادية في عدد كبير من المباني السكنية.

المصدر: "دنيا الوطن"