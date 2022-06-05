غزة.. خارجان عن القانون يضرمان النار بمحام داخل المحكمة

أعلن مسؤول الإعلام في نقابة المحامين الفلسطينيين توفيق أبو غلوة، أن "النقابة تأسف أسفا شديدا على ما حدث صباح الأحد في قصر العدل من الاعتداء على الزميل المحامي عصام أبو وطفة".

وأضاف أبو غلوة: "النقابة تعتبر الاعتداء على الزميل أبو وطفة أثناء تأدية عمله، إنما هو اعتداء على كافة منظومة العدالة".

وتابع، أن "النقابة ستعمل على إلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم إلى العدالة".

وأشار إلى أن "مجلس نقابة المحامين في انعقاد دائم ومتواصل للخروج ببيان صحفي يتحدث عن الواقعة ومخاوف النقابة منها".

وأكد أن "قرار نقابة المحامين الإضراب عن العمل يوم غدا الإثنين أمام كافة المحاكم والنيابات والمؤسسات الرسمية احتجاجا على جريمة الاعتداء على المحامي أبو وطفة".

وأفاد شهود عيان بأن "شخصين قاما بإشعال النار بالمحامي عصام أبو وطفة أمام مبنى محكمة بداية غزة داخل قصر العدل، حيث قام الأول بسكب البنزين عليه من الخلف والثاني أشعل النار فيه، وتم نقله إلى المستشفى".

المصدر: "دنيا الوطن" + "وفا"