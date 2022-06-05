السيسي يكشف عن مركز مصر في الاستفادة من تحلية ومعالجة المياه

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن بلاده تعد أول أو ثاني دولة في العالم تستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها.

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وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر الطبي الإفريقي الأول، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "حصة مصر 55 مليار متر مكعب ولم تتغير منذ أن كان عدد السكان 3 ملايين نسمة وحتى الآن..هل دخلنا في صراع مع أشقائنا من أجل زيادة هذه الحصة ؟..لا".

وأردف السيسي: "التحدي أوعى تعتبره عائق، لكن التحدي فرصة للتغلب على الصعوبات..عملنا برامج لمعالجة المياه طبقا لمعايير الصحة العالمية والاستفادة بأكبر قدر ممكن..ومصر أول أو تاني دولة في العالم تستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها".

وشدد الرئيس المصري على أن "إفريقيا قادرة، وإذا كان هناك تحد، فالقارة قادرة بالإخلاص على تجاوزه".

المصدر: "اليوم السابع"