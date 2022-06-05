السيسي يطلق مبادرة من مصر للدول الإفريقية ويوجه كلمة لمكتشف فيروس "سي"

أطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مبادرة من مصر، لتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد فيروس كورونا للدول الإفريقية، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي.

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وأعرب السيسي عن ترحيبه بجميع المشاركين في المؤتمر الطبي الإفريقي الأول، قائلا: "أرحب بكل المشاركين والجهد الكبير اللى اتعمل في إخراج المؤتمر بالشكل ده، وأتمنى إن تحياتي واحترامي للدكتور هارفى تصل إليه، وتحدثت معه خلال جلسة الاستراحة".

ووجه الرئيس السيسي حديثه لمكتشف فيروس "سي"، الدكتور هارفي، قائلا: "إسمح لى أقدم لك كل التحية والتقدير والاحترام وأشكرك..عاوز أقولك إن أنا ليا عظيم الشرف إنى التقيت وشوفت حضرتك، وإسمحلى أقولك تاني إن إحنا في مصر وعلى المستوى الشخصي كنت شايف إن المرض ده مؤلم، وكنا نعاني منه، لكن لو فيه إرادة وأمل هايبقى فيه إنجاز، وبالتالي لما كنت أقول زمان محدش قادر يكتشف لنا مرض فيروس "سي" وأيضا علاج ليه، لقينا مجرد أن كانت النوايا كده..كان دايما هاجس وأمر بفكر فيه بعمق، فربنا سبحانه وتعالى خلانى أعيش وأشوف المرض ده، وأشوف علاجه ويخيليني أساهم في بلدى إن أنهى هذا المرض في مصر".

وأشار الرئيس المصري إلى أن "العلماء الذين يكتشفون الأمراض يمكن أن لا يعرفهم الناس، ولكن ترى الناس آثارهم وهذا أمر مقدر جدا على المستوى الإنساني والأخلاقي".

وأردف: "لما عملنا الفحص الشامل في مصر للكشف عن فيروس "سي"، أطلقناه على المستوى القومي ثم لما ربنا وفقنا، وبقول للأشقاء في إفريقيا إن قلة الموارد لا يمكن تبقى عائقا في تحقيق الأهداف".

وأضاف الرئيس المصري: "عندما قررنا نعمل المشروع في مصر، جبت شركات الأدوية الأمريكية وتحدثنا معهم بشأن الأدوية، وكانت تكلفة الدواء ساعتها 10 آلاف دولار، ولكن إحنا تحصلنا عليه بتكلفة أقل من كده، وده أمر مشكور من شركات الأدوية، وبقولهم إفريقيا سوق واعد، وإذا كنا مليار و300 مليون نسمة فخلال سنوات هنبقى 2 مليار، لذلك المستقبل في إفريقيا".

واستطرد: "إن إفريقيا تتمتع بنسبة 60% أو 65% من سكانها شباب، ويمكن أكتر من كده كمان، لذلك المستقبل في إفريقيا".

المصدر: "اليوم السابع"