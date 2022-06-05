السيسي يؤكد استعداد مصر للتعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده مستعدة للتعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات، لافتا إلى أن مصر دولة إفريقية مثل باقي دول القارة، مواردها ليست كثيرة.

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وفي كلمته بالمؤتمر والمعرض الطبي الأول بإفريقيا، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر دولة إفريقية مثل باقي دول القارة، مواردها ليست كثيرة، وذات عدد سكان ليس بقليل حيث يتخطى الـ100 مليون نسمة، ولكن مصر على أتم استعداد للتعاون مع الدول الأفريقية في كل المجالات".

وتابع السيسي: "القدرات الموجودة في مصر متاحة للأشقاء في إفريقيا..هذا كلام ليس سياسي، وما لدينا متاح لكم كمشاركة وتدريب وتعليم وعلاج وكنقل وتبادل الخبرات، وإحنا مستعدين نعمل ده وزيادة حتى في صناعة الدواء".

وأردف: "إحنا لما اتكلمنا عن قدراتنا الاقتصادية وأنها لا تتيح تقديم خدمة طبية بالمعايير العالمية لـ100 مليون بسهولة، وده كلام إحنا بنعترف به، فكان قدامنا إننا نعمل اللي قدراته قليلة ماعندهوش غير الأفكار، وإن ربنا يوفقه لفكرة يحل بيها المسألة، والمشكلة ديما بتيجي مع قلة الموارد وشح الأموال المخصصة، ولم نقل في مصر أبدا إن ده صعب ولم نحبط، مفيش أبدا عقبة وتحدي تقف أبدا أمام إرادة لا تلين من أجل تجاوز هذا التحدي".

وشدد الرئيس المصري على أن "الاستقرار والأمن أول خطوة في بناء التنمية الحقيقة، وإذا انعدما تصبح فرص النجاح قليلة جدا".

وأضاف: "لما قلت الأمن والاستقرار حق من حقوق الإنسان كتير مستوعبوش الكلمة، لأن أنا النهاردة في كتير من دولنا الإفريقية لو مفيش استقرار وأمن في البلاد ما حدش أبدا من الشركات مستعد يعمل استثمار، مش هتتعمل بنية أساسية وهتفضل البلاد تخش في دايرة من الأزمات لا تنتهي وتعاني الشعوب".

المصدر: "اليوم السابع"