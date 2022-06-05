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قوة إسرائيلية تتمركز على الحدود اللبنانية الجنوبية وتطلق الرصاص

أخبار العالم العربي

قوة إسرائيلية تتمركز على الحدود اللبنانية الجنوبية وتطلق الرصاص
AP Ariel Schalit
صورة تعبيرية
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أفاد موقع "النشرة" الإخباري بأن "قوة إسرائيلية مؤلفة من 14 جنديا تتمركز في المنطقة الواقعة بين السياج التقني والخط الأزرق في منطقة "كروم الشراقي" عند الحدود اللبنانية الجنوبية".

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وأوضح موقع "النشرة" أن القوة الإسرائيلية " تتمركز عند حدود ‎ميس الجبل للمرة الرابعة خلال يومين"، لافتا الى أن "أحد الجنود أطلق رصاصة في الهواء لترهيب شبان، بالقرب من تمركز القوة بحماية دبابة ميركافا".

وأمس السبت، اجتازت قوة من ​الجيش الإسرائيلي​، السياج التقني في منطقة "كروم الشراقي" و"كروم المراح" عند حدود ​ميس الجبل​، وقامت بتمشيط المنطقة المتحفظ عليها دوليا، دون خرق ​الخط الأزرق​.

المصدر: "النشرة"

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