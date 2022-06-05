قوة إسرائيلية تتمركز على الحدود اللبنانية الجنوبية وتطلق الرصاص

أفاد موقع "النشرة" الإخباري بأن "قوة إسرائيلية مؤلفة من 14 جنديا تتمركز في المنطقة الواقعة بين السياج التقني والخط الأزرق في منطقة "كروم الشراقي" عند الحدود اللبنانية الجنوبية".

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وأوضح موقع "النشرة" أن القوة الإسرائيلية " تتمركز عند حدود ‎ميس الجبل للمرة الرابعة خلال يومين"، لافتا الى أن "أحد الجنود أطلق رصاصة في الهواء لترهيب شبان، بالقرب من تمركز القوة بحماية دبابة ميركافا".

وأمس السبت، اجتازت قوة من ​الجيش الإسرائيلي​، السياج التقني في منطقة "كروم الشراقي" و"كروم المراح" عند حدود ​ميس الجبل​، وقامت بتمشيط المنطقة المتحفظ عليها دوليا، دون خرق ​الخط الأزرق​.

المصدر: "النشرة"