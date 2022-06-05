الأردن.. "الطاقة النيابية" تلوح بـ"التصعيد" مع الحكومة في تعرفة المحروقات

لوح رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، فراس العجارم، بـ"التصعيد مع الحكومة" في ملف تسعير المحروقات، مشيرا إلى اجتماع مشترك الاثنين لمناقشة ارتفاع تعرفة مشتقات النفط محليا.

وقال: "النقاش يشمل الضريبة الثابتة على المحروقات، في ظل استمرار تأثر أسعار المحروقات محليا، بالارتفاع العالمي"، مطالبا الحكومة بإيجاد حلول جديدة، ومظلة دعم للمحروقات.

ودعا العجارمة إلى "تشجيع اقتناء المركبات الكهربائية في الأردن، والإعفاء من الضريبة لتشجيع المواطنين على شرائها، منوها إلى أن "اللجنة ستصدر قرارات خلال الاجتماع المقبل مع الحكومة".

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الثلاثاء الماضي، رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب مختلفة، وصولا إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقا لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية عام 2022.

من جهتها، قالت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، إن "الاستمرار في رفع أسعار المحروقات يعتمد على مسار الأسعار العالمية".

وأضافت، أنها "تأمل في أن تنخفض الأسعار، ولا تحتاج الحكومة إلى رفع إضافي"، موضحة أن "هذه الارتفاعات عالمية، وليست فقط في الأردن، وأن الأسعار المعلنة في الأردن لا تعكس الكلف الفعلية، ولا الأسعار الفعلية لأسعار المشتقات النفطية".

ووصل سعر "خام برنت" عالميا إلى 119.37 دولار للبرميل، وارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي إلى 118.57 دولار الجمعة.

وقررت مجموعة الدول المنتجة للنفط "أوبك+"، زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس المقبلين بدلا من 432 ألف برميل يوميا لتغطية الطلب العالمي على النفط ولمنع الارتفاع في الأسعار.

المصدر: "المملكة"