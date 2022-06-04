الكويت.. غضب في مجلس الأمة بعد أنباء "وقائع التعذيب" في المباحث الجنائية

عبر عدد من نواب مجلس الأمة عن غضبهم "لوقائع التعذيب في المباحث الجنائية"، وطالبوا وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بسرعة الكشف عن ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالب النائب مهلهل المضف وزير الداخلية أحمد النواف بسرعة البحث عن ملابسات موضوع المباحث الجنائية.

وقال المضف: "لا يعقل أن تحدث مثل هذه التصرفات ويجب عليه التشدد في محاسبة المسؤولين عنها وضمان سير التحقيقات بشفافية"، موضحا أنه سوف "يتقدم بأسئلة في هذا الشأن لمعرفة مسار الموضوع حتى النهاية".

من جانبه، قال النائب مهند الساير، إنه على وزير الداخلية بيان الإجراءات المتبعة ومحاسبة المتسببين في واقعة "تعذيب المواطن عبدالله فهد طامي على أيدي أفراد من المباحث الجنائية".

وأضاف: "لن نقبل بتعذيب أي إنسان أو المساس بكرامته أو حقوقه.. وغدا سأوجه أسئلة لوزير الداخلية ومحاسبة المخطئين ستطول الجميع دون استثناء".

وعبرت حركة "حشد" عن رفضها القاطع لما تعرض له عبد الله فهد طامي "من اعتداء على كرامته الإنسانية وتعرضه للتعذيب"، مؤكدة أن "مثل تلك الأفعال الشنيعة مرفوضة شرعا وقانونا ومجرمة في اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية والتي سبق وأن وقعت عليها الكويت".

وكان النائب الكويتي السابق جمعان الحربش، قد قال إن الشاب عبدالله فهد طامي قد أصيب بجلطة أثرت على حركة نصف جسمه، إثر تعرّضه "لتعذيب مؤلم ومخيف" على أيدي أفراد من المباحث الجنائية.

فيما أثارت القضية موجة غضبة واسعة بين النشطأ في الكويت، حيث طالبوا بسرعة محاسبة المسؤولين عن الواقعة.

المصدر: "القبس"