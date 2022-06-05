"مرحبا".. المغرب يطلق حملته السنوية لاستقبال أفراد جاليته خلال الصيف

يطلق المغرب يوم الأحد حملته السنوية الكبرى لاستقبال أفراد جاليته خلال موسم الصيف عبر الموانئ الأوروبية وخاصة الإسبانية، وهي عملية توقفت بسبب كورونا ثم الأزمة الدبلوماسية مع مدريد.

وقالت "مؤسسة محمد الخامس للتضامن" في بيان إنها ستطلق "نسخة 2022 من عمليّة "مرحبا" لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج ابتداء من 5 يونيو 2022".

وأوضح البيان أن نسخة هذه السنة تتميز بفتح مراكز للاستقبال في موانئ موتريل وألميريا والجزيرة الخضراء الإسبانية، وفي سيت ومرسيليا في جنوب فرنسا، وفي جنوة بإيطاليا.

وستتم في إطار عملية "مرحبا" تعبئة أكثر من ألف شخص، من أطباء ومساعدين اجتماعيين ومتطوعين، لمساعدة المغاربة المقيمين بالخارج في الموانئ والمطارات وسواها من مراكز الراحة.

وحددت إسبانيا تاريخ الخامس عشر من يونيو لبدء عملية استقبال وعبور المغاربة المقيمين في الخارج، على أن تستمر حتى الخامس عشر من سبتمبر.

في 2019، أتاحت عملية "مرحبا" لأكثر من 3.3 ملايين مسافر بعبور مضيق جبل طارق خلال الصيف عبر الموانئ الإسبانية.

ويتعلق الأمر بحسب الحكومة الإسبانية بـ"واحدة من أكبر عمليات تدفق الأشخاص بين القارات في مثل هذا الوقت القصير".

المصدر: أ ف ب