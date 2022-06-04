المغرب.. نائب يوجه سؤالا كتابيا لوزير الخارجية عقب فرض إسبانيا تأشيرة دخول لمدينة سبتة

وجه النائب المغربي عبد النور الحسناوي سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة بخصوص فرض السلطات الإسبانية تأشيرة دخول مدينة سبتة.

وقال الحسناوي في السؤال الذي نشر موقع "هسبريس" تفاصيله، "إن ساكنة عمالة المضيق الفنيدق تفاجأت بالإجراءات الجديدة لدخول مدينة سبتة السليبة، خلافا لما كان عليه الوضع قبل إغلاق المعبر".

وأضاف عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب "أن دخول سبتة اقتصر على حاملي تأشيرة "شنغن"، الشيء الذي خلف استياء كبيرا لدى الساكنة المحلية التي لها ارتباط تاريخي بالثغر المحتل، خاصة وأنها انتظرت فتح المعبر الحدودي لأكثر من سنتين لزيارة عائلتها وذويها".

وسأل البرلماني ناصر بوريطة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتمكين ساكنة مدن مارتيل والمضيق والفنيدق من دخول مدينة سبتة.

ولم يعد بمقدور ساكنة عمالة المضيق الفنيدق دخول تراب سبتة بعدما ألفت ذلك لعقود من الزمن، وهو الشيء الذي لم تستسغه وطالبت بالتراجع عنه.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي