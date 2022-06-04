ليبيا.. ضبط كميات من المخدرات والأسلحة في وكر شرق البلاد

أكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي الليبي أن غرفة العمليات الأمنية ضبطت كميات من المخدرات والأسلحة في وكر يقع في الطريق الرابط بين بلدية الأبرق، والقيقب شرق البلاد.

وأوضحت أن "الفريق الذي داهم الوكر تمكن من ضبط كمية من مخدر الحشيش و90 لترا من الخمور المصنعة محليا والمعدة للبيع، إضافة إلى أسلحة آلية وقنابل يدوية".

وأشارت إلى أن "عملية المداهمة نفذت بنجاح دون إصابات في صفوف القوات، كما تم ضبط جميع من كان في الوكر، وإحالتهم للنيابة العامة بعد تحرير محضر رسمي بالعملية".

وأوضحت الإدارة إلى أن "هذه المداهمة تأتي ضمن مباشرة عمل غرفة العمليات المشكلة بقرار النائب العام الصديق الصور وإمرة اللواء صلاح هويدي، والتي تضم جميع الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا إضافة لإسناد من القوات المسلحة متمثل في اللواء (طارق بن زياد)، واللواء (106) مجحفل وإدارة الشرطة والسجون العسكرية".

وشددت على أن "مهام غرفة العمليات تنحصر في المنطقة الشرقية، الممتدة من مدينة سرت غربا إلى مدينة امساعد شرقا".

ونص قرار إنشاء وتشكيل غرفة العمليات، على "تكليفها بمهام تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة، إضافة لضبط المطلوبين ومداهمة أوكار الفساد وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية في كامل المنطقة".

المصدر: "الجماهيرية"