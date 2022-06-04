ماكرون يعرب عن قلقه حيال "تدهور الوضع" في الأراضي الفلسطينية

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه حيال تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية واستعداده للعمل من أجل سلام دائم في المنطقة.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إن ماكرون استنكر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "استمرار سياسة الاستيطان مذكرا بالتزام فرنسا الراسخ باحترام الحقوق المشروعة للفلسطينيين".

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وأضافت أن ماكرون أعرب عن "تعازيه إلى الشعب الفلسطيني" بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وشدد على "الأهمية التي توليها فرنسا في تسليط الضوء على ملابسات وفاة" الصحفية الفلسطينية.

وتابع أن "رئيس الجمهورية أكد استعداده لاحتواء أي تصعيد وتسهيل استئناف المفاوضات بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة".

المصدر: "أ ف ب"