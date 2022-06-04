بعد قضية جوني ديب وآمبر هيرد.. لوحة سيارة "ديب 1" تعرض بـ425 ألف جنيه في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عبر قطاع الشرطة المشرف على موقع "لوحتك دوت كوم"، عن عدد جديد من اللوحات المميزة للبيع عن طريق المزايدة الإلكترونية.

وطرحت الوزارة 19 لوحة جديدة للبيع، ولعل أبرزها لوحة "د ي ب 1"، والتي تقدم لشرائها شخص واحد فقط ووصل سعرها حتى الآن إلى 425 ألف جنيه مصري، ومن المقرر غلق باب المزاد عليها يوم الأحد في الخامسة و7 دقائق مساءا.

وربط عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بين ارتفاع سعر لوحة "د ي ب 1" وقضية التشهير التي رفعها الممثل الأمريكي جوني ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، والتي حازت على اهتمام العالم وانتهت بانتصار ديب وفرض غرامة على هيرد بملايين دولار.

المصدر: "مصراوي"