ضبط 5 ملايين حبة مخدرة في الكويت

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت إحباط محاولة لتهريب 5 ملايين حبة "كبتاغون" مخدرة قادمة من إحدى الدول الآسيوية.

وقال مصدر أمني كويتي أن وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وقيادي مكافحة المخدرات توجهوا مساء اليوم الى ميناء الشويخ، بعد أخذ الأذن القانوني من النيابه العامة لتفتيش 3 كاونترات متوقفة في منطقة ميناء الشويخ منذ نحو أسبوع ومعبأة بالبهارات.

وأضاف أنه "وبتفتيش تلك الكاونترات عثر بداخلها على 5 مليون حبة مخدرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 8 ملايين دينار، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف المتهمين الذين يقفون وراء تلك الشحنة".

المصدر: "القبس"