ناشطة صحراوية تصل إلى إسبانيا وجبهة "البوليساريو" تطالب بعلاجها (صور+ فيديو)

طالبت جبهة البوليساريو المجتمع الدولي بتوفير العلاج والحماية اللازمة للناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خيا، التي وصلت إلى إسبانيا لتلقي الرعاية الطبية.

وقالت وزارة الأرض المحتلة والجاليات في بيان إن سلطانة سيد إبراهيم خيا تتعرض للقمع والتنكيل على أيدي القوات المغربية.

وأوضحت أن ما تتعرض له خيا هو محاولة اغتيال جماعي بدءا من استهدف هدم منزل العائلة باستعمال شاحنة مدنية ليلا بشكل كان سيؤدي بحدوث كوارث إنسانية تمس من الحق في الحياة وفي السلامة البدنية، على اعتبار أن المنزل كان بداخله 6 أشخاص، من ضمنهم مراقبين أمريكيين و4 نساء.

وأفادت الوزارة بأن خيا اضطرت بتاريخ 1 يونيو 2022 إلى السفر إلى الخارج من أجل متابعة العلاجات الضرورية بعد مرور أكثر من 16 شهرا رهن الإقامة الإجبارية والحصار البوليسي الخانق لمنزل عائلتها بمدينة بوجدور المحتلة.

ووصلت خيا جوا إلى مدينة أليكانتي الإسبانية الساحلية، مساء الجمعة، قادمة من جزر الكناري التي كانت قد وصلتها في الأول من يونيو بعدما سُمح لها أخيرا بمغادرة منزلها في العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية.

وستخضع الناشطة في مجال حقوق الإنسان للعلاج وذلك عقب شهرين على إنهاء إسبانيا أزمة دبلوماسية مع المغرب بخصوص الصحراء الغربية بدعمها مقترح الرباط القاضي بمنح حكم ذاتي للمنطقة.

وأظهرت مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وصولها إلى المطار حيث كان في انتظارها حشد يحتفل برفع الأعلام وإطلاق الهتافات والزغاريد.

وقال فريقها القانوني في بيان إنها تعرضت "لعدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان" خلال خضوعها للإقامة الجبرية وتتواجد في إسبانيا سعيا لتلقي العلاج من جروحها.

صور من استقبال الجسورة سلطانة خيا اليوم في ALICANTE باسبانيا حيث قدمت من الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية مرورا بجزر الكناري pic.twitter.com/YOZcu5r1bh — bachir sid (@BachirSid) June 3, 2022

کان هذا الیوم استقبال اللبٶة سلطانة خیا وما ادرك ما سلطانة خیا تحية نضالیة لي هذه المراءة الحدیدة pic.twitter.com/PqrDSTmkEt — سيدي محمد مولاي أحمد (@P3bHnz5sEx2hEIX) June 3, 2022

إستقبال الجالية الصحراوية للمناضلة سلطانة خيا عصر اليوم بمطار Alicante الإسبانية#الصحراء_الغربية المحتلة pic.twitter.com/JMNAMnG7x7 — Koria🇪🇭sáhara (@tDcNsV4VVrHqGgD) June 3, 2022

المصدر: وكالات