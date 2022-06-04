باستثناء شركات السلاح.. السودان يخطط لبيع الشركات التابعة للجيش

أكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، أن بلاده تخطط لبيع الشركات التابعة للجيش باستثناء شركات السلاح، في الوقت الذي تجري فيه محادثات مع دول في الشرق الأوسط لتمويل الاقتصاد.

وقال خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في مصر، إن "الاقتصاد السوداني يعاني من نقص في مصادر التمويل"، مشيرا إلى أنه "يجري العمل حاليا على إغلاق نحو 650 شركة حكومية وخصخصة شركات أخرى".

ولفت إلى أنه "سيتم طرح جميع الشركات التجارية للاكتتاب العام في أقرب وقت، باستثناء شركات السلاح".

وأشارت مصادر صحفية سودانية، إلى أن تصريحات وزير المالية تزامنت مع استعداد القادة العسكريين في البلاد لإجراء محادثات مع النشطاء والمدنيين بشأن تطورات الأوضاع التي يشهدها السودان، والتي تسببت في تعليق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمساعدات بمليارات الدولارات للخرطوم.

ويسيطر الجيش السوداني على العديد من الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والزراعة والتعدين.

المصدر: "سبوتنيك" + "الانتباهة" السودانية