الداخلية المصرية تكشف حقيقة فيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام للمطالبة بالإفراج عن أحد تجار المخدرات

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية حقيقة فيديو نشرته إحدى وسائل الإعلام طالبت خلاله بالإفراج عن أحد الموقوفين المتهمين بالاتجار بالمخدرات.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن إحدى القنوات التلفزيونية التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" تداولت مقطع فيديو "طالبت خلاله بالإفراج عن أحد المتهمين في قضية إتجار بالمواد المخدرة، زاعمة تلفيق التهم له من قبل تجار مخدرات آخرين على غير الحقيقة، وتردد عدد من أهل المذكور للمطالبة بالإفراج عنه".

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وأضافت أن "الأجهزة الأمنية فحصت الفيديو وتبين أن المذكور، مقيم بدائرة قسم شرطة السادات بالمنوفية، سبق ضبطه بناء على إذن من النيابة العامة بتاريخ 24/5/2022 وضبط بحوزته بندقية آلية، وعدد 5 طلقات من ذات العيار، و17 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 150 غراما ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها خمسة عشر يوما ومازال بمحبسه".







المصدر: "القاهرة 24"