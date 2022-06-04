جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تشكل لجنة للتحقيق في قضية "متحرش التكنولوجيا"

علّقت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول "متحرش التكنولوجيا"، معلنة عن تشكيل لجنة للتحري في القضية وحيثياتها.

وقالت الجامعة في بيان لها "بالإشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سمي بـ"متحرش التكنولوجيا"، فإننا نود أن نؤكد أنه ونظرا لما تم تداوله و بهدف تحري الحقيقة وإحقاقا للحقيقة وحفاظا على سمعة الجامعة أساتذتها وطلبتها، فقد تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء".

وأضافت: "كما وندعو أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة وتقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة والتي سيتم التعامل معا بمنتهى السرية والكتمان".

وتابعت أنها "ستتخذ أشد الإجراءات الرادعة بحق من يثبت إدانته أو تورطه بهذا الموضوع، لتحتفظ بحقها القانوني بحال ثبت عدم صحة هذا الخبر".

المصدر: RT