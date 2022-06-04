مصر.. طلب إحاطة نيابي حول ظهور الديدان في أسماك النيل

تقدمت النائبة المصرية إيناس عبد الحليم بطلب إحاطة للبرلمان حول ظهور الديدان في أسماك النيل وتأثيرها على صحة المواطن، والثروة السمكية في البلاد.

واستندت عبد الحليم في طلبها، إلى مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يظهر فيه أحد الصيادين في محافظة الدقهلية، يكشف عن احتواء الأسماك على ديدان كبيرة تظهر بمجرد لمس خياشيمها، وهو ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وقالت النائبة المصرية إن نقيب الصيادين أحمد نصار، أكد صحة الفيديو، ووجود ديدان في داخل الأسماك ببعض المحافظات التي يمر بها نهر النيل، مرجعا ذلك إلى إلقاء المخلفات في النهر، والذي يؤدي بدوره إلى نمو الطفيليات بداخل الأسماك، ومن ثم موت الأسماك نفسها.

وأشارت إلى أن "انتشار هذه الديدان سوف يؤثر بشكل كبير على الثروة السمكية في مصر مما يعنى ضرورة التنبه لذلك سريعا والتعامل معه بشكل جاد، مطالبة بتحرك كافة الأجهزة المعنية لمواجهة هذا الأمر".

وطالبت عبدالحليم، "بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن ومعرفة أسباب تواجد الديدان داخل الأسماك، وتوفير المبيدات اللازمة لمقاومة هذه الديدان وعمل حملة مكثفة لمكافحة هذه الديدان ونشر المبيدات على طول نهر النيل".

المصدر: "المصري اليوم"