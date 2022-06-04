فيديوهات متداولة للهزة الأرضية التي وقعت في الكويت صباح اليوم
وثقت مقاطع فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الهزة الأرضية في الكويت فجر اليوم السبت.
وأظهرت كاميرا مراقبة مثبتة داخل أحد المنازل، لحظة وقوع الهزة الأرضية في الكويت التي كانت بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.
شاهد: كاميرا داخل منزل ترصد لحظة وقوع زلزال الكويت بقوة 5 درجات على مقياس ريختر https://t.co/DGJJGiZqOYpic.twitter.com/VtjhaeocgW— صحيفة المرصد (@marsdnews24) June 4, 2022
فيما رصدت مقاطع أخرى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الضرر في أماكن مختلفة بالكويت.
#هزه_ارضيه#الكويتpic.twitter.com/wiwGJXBIm6— Khaled.a.almutiriخالد المطيري (@Almoteari985) June 4, 2022
#هزه_ارضيه#الكويتpic.twitter.com/wiwGJXBIm6— Khaled.a.almutiriخالد المطيري (@Almoteari985) June 4, 2022
حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه .. #زلزال_الكويتpic.twitter.com/E9L5Dsyyvf— ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) June 4, 2022
وكان المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت عبد الله العنزي قد قال إن الهزة حدثت في تمام الساعة 4.28.02 صباحا بتوقيت الكويت وعلى عمق خمسة كيلومترات بباطن الأرض كما شعر بها العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.
يأتي هذا فيما أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء الكويتية، أن إدارة عملياتها لم تسجل أي أضرار بشرية جراء الهزة الأرضية.
المصدر: "الشروق"