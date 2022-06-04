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صحيفة "جون أفريك": ملك المغرب محمد السادس قام بزيارة خاصة إلى فرنسا

أخبار العالم العربي

صحيفة
Gettyimages.ru
ملك المغرب محمد السادس
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وصل الملك محمد السادس يوم الأربعاء إلى فرنسا في زيارة خاصة هي الأولى له إلى أوروبا منذ الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا في مارس 2020، وفق صحيفة "جون أفريك".

ورجحت الصحيفة أن يستقر الملك في قصره في بلدية بيتز الصغيرة شمال باريس، وأبرزت أنها المرة الثانية فقط التي يخرج فيها الملك إلى خارج المغرب بعد الأزمة الصحية التي خلفها انتشار فيروس "كوفيد 19" إثر رحلته إلى الغابون في ديسمبر 2021.

وذكرت الصحيفة أنه وعلاوة على ذلك ومنذ انتخاب إيمانويل ماكرون في عام 2017، كانت العلاقات بين باريس والرباط متقلبة. 

وكانت آخر حادثة هي تخفيض فرنسا التأشيرات الممنوحة لدول المغرب العربي ومن بينها المغرب ردا على رفض الدول المذكورة استعادة مواطنيها الخاضعين لأمر طرد، وقد استنكرت السلطات المغربية هذا القرار بشدة.

وأوضحت "جون أفريك" أنه لم يتم الإعلان أو تسريب أي معلومات عن لقاء محتمل بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: جون أفريك"

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