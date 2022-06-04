الزراعة الأردنية توضح ملابسات نفوق جماعي للأبقار داخل مزرعة واحدة

أكد مساعد أمين عام وزارة الزراعة الأردنية، علي أبو نقطة، نفوق 48 رأسا من الأبقار في مزرعة واحدة بمنطقة الخالدية في محافظة المفرق.

وقال أبونقطة لوكالة "عمون" المحلية، إن "كوادر وزارة الزراعة تبلغت من خلال الشرطة البيئية بهذه النفوقات، وتوجهت على الفور إلى الموقع، واستمر وجودها حتى منتصف ليل أمس ثم واصلت عملها اليوم السبت وبوجود البحث الجنائي".

وأشار إلى أنه "تم أخذ عينات من المياه والعلف واحشاء الابقار النافقة، وإرسالها إلى المختبرات المتخصصة بالاعلاف والثروة الحيوانية، بالاضافة اإلى أن الأجهزة الأمنية أخذت عينات وارسلتها للفحص في المختبرات الجنائية، وسيعلن عن نتائج هذه الفحوصات حال الانتهاء منها".

وبين أن النفوقات جميعها جاءت في مزرعة واحدة، مشددا على أن لا خطورة لأن تكون ناتجة عن مرض وبائي.

واستطرد: "بحسب مربي الأبقار في المزرعة، فإن النفوقات بدأت بعد تغيير نوعية الاعلاف المستخدمة يوم الخميس الماضي، وبعد تغيير نوعية العلف مرة أخرى واعادتها إلى ما كانت عليه سابقا تراجعت النفوقات إلى 8 حالات اليوم السبت".

المصدر: "عمون"