مصر.. اختتام تدريب "الموج الأحمر- 5" البحري المشترك (صور)

اختتم التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر - 5" بمشاركة مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن، والذي استمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية السعودية.

وشملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيانا عمليا على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيراني لعناصر القوات الجوية، فضلا عن تقديم المعاونة الجوية للقوات واستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه، تمهيدا لتقدم القوات وتنفيذ الاقتحام بنجاح.

كما نفذت القطع البحرية المشاركة بالتدريب الرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية، كذلك التدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة، وحماية سفينة ذات شحنة هامة، والتدريب على صد الهجوم الجوي باستخدام وسائل الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت التجانس الكبير بين الوحدات المشتركة في التدريب.

ويأتي التدريب "الموج الأحمر - 5" استمرارا للتنسيق العسكري الدائم والمستمر بين الدول المطلة على البحر الأحمر، وتأكيدا على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشاركة من تنسيق وتوافق أظهر مدى تفوقها في قدراتها العسكرية خاصة في مجال الأمن البحري.

المصدر:RT