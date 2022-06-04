إبراهيم عيسى: أزمة تصريحات الإسراء والمعراج خلقت جدارا بيني وبين الجمهور

قال الصحفي المصري، إبراهيم عيسى، إن أزمة تصريحات الإسراء والمعراج تسببت في ظهور ما يشبه السور بينه وبين الجمهور.

وأضاف عيسى في تصريحات لـ"القاهرة 24": "اتقال دا بيقول إن مفيش إسراء ومفيش معراج، خلاص دا راجل منكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، والمواطن العادي دا عايش عليها وبيسمعها في كل وقت وفي كل حتة، هي رغبة في التشهير والتشويه والقطع والاجتزاء، وأكيد جزء من الجمهور اتأثر باللي حصل ومنزعج، خلوا بيني وبينهم سور".

وتابع: "ذكرت أمثلة على كلامي إن الإسراء بالروح، والمعراج أساسا في ناس رأيهم إنه محصلش، وأنا قلت إن دا مش كلامي دا كلام في كتب التراث".

واستطرد: "أنا مش هطلع أعجن في كلام قابل للحوار، وأساسا في كلام واضح حول خناقة الإسراء والمعراج الفكرية والتاريخية، وهل هي أصلا بالروح ولا بالجسد، سيدنا علي والسيدة عائشة قالوا بالروح، أنا بقول زيهم، والمعراج فيه كلام هل النبي شاف ربنا ولا مشفش، هل صعد ولا مصعدش".

المصدر: "القاهرة 24"