العراق.. الإطاحة بـ"مسؤول المهاجرين والأجانب" لدى "داعش"

أعلنت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت، الإطاحة بـ"مسؤول المهاجرين والأجانب"، لدى تنظيم "داعش" شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان، أن "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، أطاحت بعنصر إرهابي شغل ما يسمى (مسؤول المهاجرين والأجانب) بتنظيم داعش شمال العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أنه "وخلال عملية نوعية تميزت بدقة الاستدراج والمراقبة، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، نجحت مفارز مديرية بغداد التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات العامة بالحشد الشعبي من إلقاء القبض على المتهم (ن. س) وفق أوامر قضائية في منطقة الراشدية".

وأشار إلى أن "الإرهابي هو أحد عناصر داعش وشغل منصب مسؤول ما يسمى بالمهاجرين والأجانب ويمتلك رقما احصائيا بما يسمى بودرة التنظيم ومثبت بقواعد بيانات معاونية الاستخبارات والمعلومات العامة بالحشد".

ودعا البيان "المواطنين للتعاون بإدلاء المعلومات عن المشبوهين عبر الخط الساخن من أجل تعزيز الأمن".

المصدر: مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي