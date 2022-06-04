القضاء المصري يصدر حكمه بحق نجل رجل الأعمال المتهم بـ"حادث الشيخ زايد"

أصدر القضاء المصري، اليوم السبت، حكمه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث الشيخ زايد".

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وفي التفاصيل، حكمت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، على المتهم كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، بقضية "حادث الشيخ زايد"، الذي أسفر عن مصرع 4 شباب، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وأفاد أمر الإحالة بأنه "في يوم 10 من شهر ديسمبر عام 2021، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، أحرز المتهم كريم الهواري مخدر الكوكايين، بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، مما تسبب في مصرع 4 أشخاص هم المجني عليهم: عبدالله درويش، ويوسف محمد العباسي، وعمر حمدي، وسعيد حسن، وذلك بسبب إهماله ورعونته وعدم احترامه للوائح والقوانين الخاصة بالسرعة، فقاد سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة".

هذا وكشف أمر الإحالة أن "المتهم كريم محمد الهواري، قاد سيارته بسرعة جاوزت الحد الأقصى المسموح به، تحت تأثير المواد المخدرة، وهو ما أسفر عن مصرع المجني عليهم الـ4، وحاز وأحرز في سيارته مواد كحولية ومخدرة كان واقعا تحت تأثيرها، مما تسبب في حادث الشيخ زايد"، لافتا إلى أن "المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر، مما ينجم عن ذلك تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر، وأتلف أيضا سيارة المجني عليه حسن حسن عباس، وذلك بسبب إهماله، وبذلك يكون المتهم كريم محمد الهواري، قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها في مواد القانون".

المصدر: "الوطن"