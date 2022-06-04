عميد المحامين يكشف عن الجهات المشاركة بـ"الحوار الوطني" في تونس

أكد إبراهيم بودربالة، عميد المحامين بتونس، رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول صباح اليوم السبت، في دار الضيافة بقرطاج.

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وفي تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، أوضح إبراهيم بودربالة أن "العديد من المنظمات والأحزاب السياسية المساندة لمسار 25 يوليو والشخصيات الوطنية والكفاءات والأساتذة الجامعيين ممن وجهت لهم الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني، أكدوا حضورهم اجتماع اليوم".

وأضاف بودربالة أن "من بين هؤلاء بالخصوص، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان"، مستبعدا حضور الاتحاد العام التونسي للشغل تبعا لتصريحات قياداته في وسائل الإعلام.

واعتبر بودربالة أن: ورقة حضور اجتماع اليوم ستثبت مشاركة الأطراف المدعوة من عدمها"، مضيفا: "سيتم التداول خلال الاجتماع الأولى في برنامج عمل اللجنة وضبط رزنامة بقية الاجتماعات والمحاور التي ستقع مناقشتها في علاقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وسيعقد نقطة إعلامية بعد كل اجتماع لإطلاع ممثلي وسائل الإعلام والرأي العام على ما تم الاتفاق حوله".

المصدر: "نسمة"