عملية معقدة.. إزالة ورم يزن 7 كغ من خصية مريض بمستشفى قنا الجامعي في مصر (صورة)

نجح فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي في مصر بإجراء عملية نادرة على مستوى العالم، وإزالة ورم ضخم يزن 7 كغ من خصية مريض شاب يبلغ من العمر 20 عاما.

وقال الدكتور جمال عبد الحميد الصغير رئيس قسم جراحة المسالك البولية بطب قنا، إن المريض حضر إلى عيادة المسالك البولية بمستشفى قنا الجامعي يشكو من ألم مزمن بالبطن، وبتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الأشعة والتحاليل الطبية تبين وجود ورم ضخم بالخصية اليسرى معلقة بالبطن.

وذكر أنه تم تشكيل فريق طبي قام بإجراء جراحة عاجلة للمريض واستئصال الورم.

وأفاد بأنه وبعد نجاح العملية الجراحية تم حجز المريض بالقسم الداخلي بمستشفى قنا الجامعي لمتابعته حتى تماثله للشفاء.

وتقدمت نقابة الأطباء بالتهنئة للأطباء بمستشفى قنا الجامعي على نجاح هذه العملية النادرة والدقيقة.

وأكدت نقابة الأطباء أن هذا الأداء هو نموذج متكرر دائم لأطباء مصر في مستشفياتها المختلفة وأن الطبيب المصري من أكفء الأطباء على مستوى العالم.

#بوابة_الوفد| تفاصيل إزالة ورم يزن 7 كيلوجرامات من خصية شاب بمستشفى قنا الجامعي https://t.co/YP2Rsu4s2Tpic.twitter.com/ELyePMMwrK — بوابة الوفد (@alwafdportal) June 3, 2022

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري