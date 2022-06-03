الأردن.. ترقب لنتائج فحوصات حالات التسمم مجهولة المصدر في جرش

أعلن محافظ مدينة جرش الأردنية محمد أبو رمان، أن نتائج عينات 35 شخصا اشتبه بإصابتهم بالتسمم وعاملين في منشآت غذائية، ستظهر اليوم السبت.

وأوضح أبو رمان، أن نتائج الكشف الأولية للمرضى تشير إلى إصابتهم ببكتيريا "إي كولاي" التي تتواجد غالبا بمصادر المياه، مضيفا أنه تم إيقاف عمل عدد من المنشآت في المحافظة احترازيا للتقصي عن مصدر البكتيريا.

وأشار المحافظ إلى أن 35 حالة اشتباه بالتسمم راجعت مستشفى جرش الحكومي، غادرت جميعها باستثناء 4 حالات تتلقى العلاج، وحالتهم مستقرة.

وأضاف أن قسم البيئة التابع لمديرية الصحة في المحافظة جمع عينات من مصادر المياه الخاصة والحكومية، ومن منشآت غذائية، وأرسلت العينات للمختبرات المركزية في عمّان لمعرفة أسباب التسمم.

المصدر: "خبرني"