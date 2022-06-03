العراق.. قتلى وجرحى باشتباكات بين الجيش وإحدى عشائر الأنبار

كشف مصدر أمني عراقي عن ملابسات الاشتباكات الأخيرة في قضاء هيت بمحافظة الأنبار بين الجيش وأبناء إحدى عشائر المنطقة.

وقال المصدر، إن "ما حدث في هيت هو أن جنديا في الجيش أقدم على ثقب إطار سيارة تعود لشخص من عشيرة الجغايفة كانت مركونة بالقرب من أحد المساجد في حي البكر التابع لقضاء هيت، الأمر الذي دفع بمالك السيارة إلى الاتصال بأقاربه في المدينة، وبعد وصولهم إلى المكان اندلع اشتباك مسلح أسفر عن مقتل جنديين من الجيش وإصابة مدنيين اثنين من عشيرة الجغايفة".

وأضاف أن "القوات الأمنية قطعت الجسر الوحيد في هيت من الجانبين وطوقت مكان الحادث ومنعت المواطنين من العبور على الجسر، وكذلك تم قطع شارع مستشفى هيت العام ومنعت المواطنين من الوصول إليه".

وأوضح أن "قوة أمنية من قضاء حديثة توجهت إلى هيت لفض الخلاف وسحب أبناء عشيرة الجغايفة التابعة للقضاء، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين وتقديمهم للعدالة".

المصدر: "السومرية"