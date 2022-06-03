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هزة أرضية تضرب محافظة عراقية

أخبار العالم العربي

هزة أرضية تضرب محافظة عراقية
AFP SAFIN HAMED
علم إقليم كردستان العراق فوق قلعة أربيل - أرشيف
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أعلنت الهيئة العامة العراقية للأنواء الجوية والرصد الزلزالي عن تسجيل هزة أرضية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق يوم الجمعة.

وذكرت الهيئة أن "الهزة سجلت مساء اليوم، وبلغت قوتها 3.2 درجة، وتبعد 12 كلم شمال قضاء بنجوين من محافظة السليمانية".

وأضافت: "لم يتم الشعور بالهزة من قبل المواطنين في المنطقة، كما لم يتم تسجيل أي إصابات نتيجة الحادث".

من جهتها، دعت وزارة النقل العراقية في بيان، المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الصادرة عن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

المصدر: وكالات عراقية

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