مصر.. ضبط راكب حاول تهريب أدوية نادرة عبر مطار القاهرة

أعلنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي ضبط راكب عربي حاول تهريب أدوية نادرة في حقائبه بنحو نصف مليون جنيه مصري.

وذكر موقع "القاهرة 24"، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على متن رحلة تابعة لطيران الشرق الأوسط بمبنى الركاب رقم 2، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية براكب عربي قادم من بيروت، وبسؤاله أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوما جمركية.

وبتفتيش الراكب وحقائبه، تبين وجود 59 أمبولا و3 أشرطة دوائية خاصة بعلاج أمراض السرطان والغضروف والصداع النصفي، بإجمالي 62 عبوة مخبأين داخل أكياس بلاستيك وسط الملابس، وتم تقدير القيمة المبدئية للمضبوطات قرابة النصف مليون جنيه.

وقررت إدارة الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بحق الراكب.

المصدر: "القاهرة 24"