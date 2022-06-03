مفتي ليبيا المعزول: العدو الأول للاستقرار في ليبيا هو البعثة الأممية

مفتي "المؤتمر العام" المعزول من قبل مجلس النواب الليبي، الصادق الغرياني

قال المفتي الليبي المعزول، الصادق الغرياني، والمدرج في قوائم الإرهاب في عدد من الدول العربية، إن "العدو الأول للاستقرار في ليبيا، وللمصالحة هو البعثة الأممية والمجتمع الدولي".

وأضاف مفتي "المؤتمر العام" الليبي والذي عزله مجلس النواب، أنه "لا بد من المطالبة برحيل البعثة الأممية من ليبيا فهي تستغل خيرات البلاد وتتمتع بالميزانيات والميزات والأموال".

وذلك حسبما نقلت صحيفة "المرصد" الليبية، عن حوار مع الغرياني، أجرته قناة "التناصح" التابعة للمفتي المعزول.

وقال الغرياني إن المصالحة الحالية في ليبيا "تقف خلفها المخابرات المصرية وهي لا تعتبر مصالحة بل عدوان وإثم لأنها فاقده لشروطها وبها تعدٍ وانتهاك لأموال وحرمات الناس".

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وأشاد الغرياني بالوقفات الاحتجاجية التي قامت بها الاستخبارات والمجلس الرئاسي والحكومة، وطالب أن "تكون بأعداد كبيرة"، وقال إن المسؤولين الليبيبن "لا يملكون أمرهم" وإن "من يملك الأمر هو العدو الأول للاستقرار في ليبيا وهو المجتمع الدولي".

وشدد الغرياني على ضرورة "أن تعود للميدان قوته وأن ينظم وتكون له إدارة"، ويتخلص من الخصومات الشخصية، ووجه التحية "لمن هم في الميادين". قائلا: "لكن لا أرضى لهم التشرذم بالنزاع والخصومات".

ونشرت "المرصد" النص الكامل للحوار مع الغرياني، وفيه طالب المفتي المعزول بانتهاج العنف قائلا: "إذا أقمت القصاص على واحد أو مئة، استقرت البلد وقامت ونهضت".

المصدر: صحيفة "المرصد" الليبية