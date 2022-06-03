مع اقتراب موسم الأمطار.. إثيوبيا تحاول تشغيل التوربينات مرة أخرى بعد تعثر العملية سابقا

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، في حديث لـRT آخر مستجدات سد النهضة الإثيوبي مع اقتراب موسم الأمطار.

وقال شراقي: "بقي أسابيع قليلة على بداية هطول الأمطار الغزيرة أول يوليو، والتي من شأنها تفريغ جزئي للسدود في اثيوبيا أهمها سد تاكيزي على نهر عطبرة والذي يخزن 9.5 مليار م3 ليستقبل 3 مليار جديدة".

وأكد شراقي أن التفريغ ازداد منذ أيام ومن المتوقع وصول هذه المياه إلى السد العالي خلال أسبوعين.

وأشار إلى أن التفريغ من سد النهضة مازال مستمرا من خلال بوابة التصرف الشرقية (30 مليون م3/يوم) بالإضافة إلى كمية قليلة من تشغيل التوربين رقم 10.

وذكر أن إثيوبيا تعمل على تشغيل التوربين الثاني (رقم 9) بعد أسبوعين بعدما تعثر تشغيله مع الأول في 20 فبراير الماضي.

وصرح بأن العمل جار في رفع الممر الأوسط منذ حوالي شهر، موضحا أنه لا توجد أرقام مؤكدة عن مدى الارتفاع الحالي رغم تداول الوصول إلى مستوى 581 م (بزيادة 5 م).

وختم بالقول إن إثيوبيا تستهدف الوصول إلى منسوب 595 م منذ التخزين الأول في صيف 2020.

القاهرة - ناصر حاتم