إبراهيم عيسى: اتهامي بالكفر والسخرية من القرآن الكريم كلام أحمق

علق الصحفي المصري إبراهيم عيسى على الانتقادات التي طالته إثر تصريحاته المثيرة للجدل والتي بدأت بإنكاره الإسراء والمعراج، ثم الإشادة بتقديس البقر مرورا بإنكاره صلاة التراويح.

وقال عيسى في حديث لـ"القاهرة 24": "لما يطلع بيان يتهمك بالكفر والسخرية من آيات القرآن دا كلام أحمق، ومش عارف اللي صاغ البيان هل هو جهة أو إدارة داخل الأزهر، وهل بتاخد توجيهات من حد وهل دا كان بعلم الإمام، البيان مليان غضب وعنف وكراهية وتدليس وتشويه، والبعض يتباهى إنه مشفش العمل، أمال بتنتقد على إيه؟

وأضاف: "البيان (الصادر عن الأزهر) يترد على كل جملة فيه، ولا أعلم هما كتبوا هذا الكلام جهلا ولا تجاهلا، أنت كاتب هذا الكلام تحريضا ولا نقاشا، هو عاوز يحاكم كل من حاول طرح أسئلة".

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وكان مركز الفتوى التابع للأزهر قد نشر بيانا شديد اللهجة محذرا من تشويه صورة رجال الدين، وذلك بعد أن أثار المسلسل المصري "فاتن أمل حربي" جدلا كبيرا منذ عرض حلقاته الأولى، لمؤلفه إبراهيم عيسى بسبب رفضه قانون الأحوال الشخصية، وإظهاره رجل الدين بصورة غير لائقة من وجهة نظر الأزهر.

المصدر: "القاهرة 24"