السودان.. مقتل متظاهر في الخرطوم تزامنا مع زيارة خبير أممي

لقي متظاهر مصرعه بالرصاص يوم الجمعة في الخرطوم، في الوقت الذي دعا فيه خبير بالأمم المتحدة يزور العاصمة السودانية إلى تجنب "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن تظاهرات نظمت للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 128 شخصا خلال تفريق اعتصام مناهض لنظام الرئيس السابق عمر البشير في 3 يونيو 2019.

وأفادت لجنة الأطباء المركزية بأن شابا في العشرينات قتل برصاصة أطلقتها قوات الأمن وأصابته في صدره.

وذكرت أن عدد القتلى من المتظاهرين منذ تنفيذ الانقلاب ارتفع الى 99.

من جهته، دعا الخبير في الأمم المتحدة لحقوق الانسان أداما دينغ عبر "تويتر" "السلطات إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى القوة المفرطة بحق المتظاهرين اليوم".

والجمعة، جدد المتظاهرون معارضتهم للانقلاب الذي نفذه الفريق أول عبد الفتاح البرهان وما تلاه من قمع.

وكان الجيش السوداني قد أجبر البشير على الاستقالة في أبريل، لكن المتظاهرين واصلوا اعتصامهم آنذاك قرب مقر هيئة أركان الجيش مطالبين العسكريين بتقاسم السلطة مع مسؤولين مدنيين.

وفي الثالث من يونيو، عمد مسلحون يرتدون زي الجيش إلى قمع المشاركين في الاعتصام.

وأمر المجلس العسكري بإجراء تحقيق أولي خلص إلى أن عناصر في قوة الدعم السريع ضالعون في ما حصل، علما أن قائد هذه القوة الجنرال محمد حمدان دقلو هو حاليا المسؤول الثاني في المجلس العسكري الذي نفذ انقلابا على الحكم المدني في أكتوبر 2021.

المصدر: أ ف ب