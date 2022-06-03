"كان يظن أنها رجل متنكر".. شاب تركي يعتدي بالضرب على عجوز سورية

تحدث رئيس تجمع المحامين السوريين، غزوان قرنفل، عن تفاصيل تعرض مسنة سورية للركل والإهانة، في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين.

واعتبر قرنفل أن الحادثة صادمة للاجئين السوريين والأتراك على حد سواء، وتحدث عن أسباب هذا الاعتداء قائلا إن "المعتدي افترض أن المرأة تحاول خطف الأطفال وادعى أنها رجل وكأن الاعتداء على الرجل مباح".

وأضاف قرنفل أيضا بشأن تفاصيل ما ينشر من شائعات حول أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا "هناك خطاب عنصري داخل تركيا منذ 2019 إلى الآن بوتيرة متسارعة، يتم ضخه داخل المجتمع التركي بأن اللاجئين السوريين يتلقون رواتب شهرية من الحكومة التركية وأن الطلبة السوريين يدرسون بالجامعات دون امتحانات قبول كغيرهم من الأجانب وأيضا يتلقون العلاج بالمجان على عكس الأتراك، وهذا الكلام غير حقيقي لأن السوريين يتلقون العلاج من منح الاتحاد الأوروبي".

وأكد رئيس تجمع المحامين السوريين أنه بالنسبة للمعونات "يتلقى مليون سوري فقط من أصل 4 ملايين 150 ليرة تركية شهرية من كارت الهلال الأحمر الذي يغدية مصرفيا الاتحاد الأوروبي ولكن ليس من تركيا"