العراق.. إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة في البصرة (صور)

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق يوم الجمعة إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة في البصرة.

وذكرت الاستخبارات أنه وبعد ورود معلومات استخبارية بوجود طائرة شراعية محلية الصنع تجوب سماء محافظة البصرة في منطقة جريشان، تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة بمحافظة البصرة واللواء 14 حرس الحدود وتمشيط المنطقة وإطلاق النار مما اضطر قائد الطائرة إلى انزالها والهروب باتجاه الشريط الحدودي لإحدى دول الجوار ولا يزال البحث جاريا عنه".

وأضافت أنه تم ضبط حبوب مخدرة تقدر بنحو مليون حبة كان في نيته إدخالها إلى الأراضي العراقية.

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المصدر: RT