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مصر.. فصل 12 موظفا من اتحاد الكرة بسبب خطاب رسمي

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مصر.. فصل 12 موظفا من اتحاد الكرة بسبب خطاب رسمي
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كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن بعض التطورات حول ملف إخفاء بعض المستندات عن المسؤولين في الفترة الأخيرة بشأن قضية استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأكد المصدر أنه تم فصل 12 موظفا من الاتحاد المصري بعد اكتشاف تعمدهم إخفاء بعض المستندات عن مجلس الإدارة من ضمنها خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفتح الباب أمام الدول الراغبة في استضافة نهائي دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية في النسخة الماضية.

وتابع مصدر آخر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك بعض الموظفين تعمدوا إخفاء بعض الملفات لانتمائهم لبعض الأشخاص الذين عملوا من قبل في اتحاد الكرة.

وكان النادي الأهلي قد خسر أمام الوداد البيضاوي المغربي، بنتيجة هدفين دون رد في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس.

المصدر: القاهرة 24

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