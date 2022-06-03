توقيف بريطاني في دبي متهم بقضية احتيال في الدنمارك

أعلنت شرطة دبي، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض وتعتزم تسليم بريطاني مطلوب في الدنمارك في قضية احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار.

وأشارت شرطة دبي إلى أن الرجل يدعى سانجاي شاه وأن اعتقاله جاء بعد أن وقعت الإمارات والدنمارك في مارس اتفاقيتي تعاون بشأن تسليم المجرمين.

أصر شاه على براءته أثناء إقامته في دبي خلال السنوات القليلة الماضية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان لشاه (52 عاما) محام محلي في الإمارات. ويبدو أنه لم يتم تحديد موعد للمحكمة على الفور في دبي.

وأفاد العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بأن إلقاء القبض سانجاي شاه جاء وفقا للتعاون الدولي والتنسيق المتبادل بين شرطة دبي والسلطات الدنماركية بعد استلام مذكرة القبض الدولية.

وأوضح العميد الجلاف أن سانجاي شاه أقدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة، حيث أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب "كوميكس" والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة، وتهدف للحصول على أموال ضخمة عبر عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية.

وأوضح أن شرطة دبي أحالت ملف سانجاي شاه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقا للقوانين الدولية المتبعة في هذا الشأن.

المصدر: AP