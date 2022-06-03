فيديو يثير ضجة في مصر.. الديدان تخرج من خياشيم أسماك حية في نهر النيل

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لصياد في قرية ميت دسيس بمحافظة الدقهلية، يفيد بوجود ديدان داخل الأسماك بنهر النيل داخل القرية.

وأثار الفيديو ذعرا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لخروج الدود بشكل كبير بمجرد لمس خياشيم الأسماك.

وأكد نقيب عام الصيادين أحمد المغربي، صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي موضحا أنه فيديو حقيقي وحديث، لرحلة صيد قام بها أحد صيادي قرية ميت دسيس يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح نقيب عام الصيادين، أن سبب تواجد تلك الديدان داخل الأسماك، هو تلوث المياه العذبة، نتيجة رمي المخلفات وتراكم مياه الصرف الصحي، مؤكدا أنها غير مؤذية إطلاقا، ويمكن تناول الأسماك بعد قطع خياشيم السمك، كما أن الديدان الموجود بالسمك هي عبارة عن طفيليات تتواجد داخل الخياشيم، وتصيب الأسماك فور تلوث المياه.

ولفت المغربي، إلى أنه يجب أن تتواجد لجنة من وزارة الزراعة لإزالة وتطهير التلوث المتواجد في المنطقة المحيطة بالسمك، مؤكدا تلوث مياه النيل، داخل المنطقة التي تم تصوير الفيديو بها بشكل كبير.

وأكد نقيب الصايدين، أن الديدان المؤذية، هي التي تتواجد داخل الأسماك المملحة وليس الأسماك داخل المياه، لافتا إلى أن درجات حرارة طهي الطعام تقتل أي طفيليات وبكتيريا داخل الأسماك.

المصدر: القاهرة 24